03.03.2020 - 10:43 |
Son dakika... MSB açıkladı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde hava harekatıyla 9 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı operasyonların kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.