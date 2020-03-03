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03.03.2020 - 10:43 |

Son dakika... MSB açıkladı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyi Kandil bölgesinde hava harekatıyla 9 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı operasyonların kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

Son dakika... MSB açıkladı! 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Irak kuzeyi Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu 9 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek" denildi.

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