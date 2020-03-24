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24.03.2020 - 11:07 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB açıkladı! Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinde 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika... MSB açıkladı! Barış Pınarı bölgesinde 6 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan bölücü terör örgütü mensubu 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi. Operasyonlarımız kesintisiz devam edecek" denildi.

Islık çalarak çağırdığı tilkiyi besliyorKarabük’ün Eflani ilçesi Ortaklar Göleti yakınındaki mesire alanında görevli Mehmet Tekin, tilkiyle ilginç bir bağ kurdu. Tekin, ıslık çalmasıyla mesire alanına gelen tilkiye yiyecek verip, besliyor.
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