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10.03.2020 - 08:58 |

Son dakika... MSB açıkladı! Kandil'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

TSK ve MİT koordinesinde Irak'ın kuzeyi Kandil'de düzenlenen operasyonda sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... MSB açıkladı! Kandil'de 5 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "TSK ve MİT koordinesinde Irak kuzeyi Kandil’de icra edilen hava harekatıyla sözde yönetici pozisyonunda 5 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün tüm inleri başlarına yıkılacak" denildi.

Marmaris’te yiyecek bulamayan yaban domuzları şehre indiMUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, sağanak yağmurda şehir merkezine inen aç yaban domuzları yiyecek aradı. Domuzları gören bir vatandaş apartmandan inerek darı ve meyve verdi. Cep telefonuyla görüntü çekerek sosyal medyada yayınlayan kişi, "Karınlarını doyurdum gönderdim" yorumu yaptı.
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