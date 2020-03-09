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09.03.2020 - 15:22 | | milliyet.com.tr, DHA

Son dakika... MSB açıkladı! Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi I Milli Savunma Bakanlığı'nca Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki Türk askerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son dakika... MSB açıkladı! Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi" denildi.

MSB açıkladı! Batman'da İHA düştüMilli Savunma Bakanlığı, Batman'dan eğitim ve test uçuşu için havalanan İnsansız Hava Aracı'nın (İHA) henüz belirlenemeyen bir nedenle düştüğünü, olayda can kaybının olmadığını açıkladı.
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