09.03.2020 - 15:22 | | milliyet.com.tr, DHA
Son dakika... MSB açıkladı! Tel Rıfat bölgesinde 13 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberi I Milli Savunma Bakanlığı'nca Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki Türk askerine saldırı hazırlığında olduğu belirlenen 13 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Tel Rıfat bölgesinden Fırat Kalkanı'ndaki unsurlarımıza saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 13 PKK/YPG’li terörist, başarılı bir operasyon ile etkisiz hale getirildi" denildi.