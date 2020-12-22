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22.12.2020 - 14:00 | | İHA

Son dakika... MSB duyurdu! 1072 İşçi Alımı Sınavı sonuçları belli oldu

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temini adresi üzerinde yapılan son dakika duyurusuna göre 1072 İşçi Alımı Sınav sonuçları açıklandı.

Son dakika... MSB duyurdu! 1072 İşçi Alımı Sınavı sonuçları belli oldu

Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere 19 Ekim-13 Kasım 2020 tarihleri arasında ve 04 Aralık 2020 tarihinde yapılan işçi alım sınavı sonuçları belli oldu. Sınav sonuçlarına http://personeltemin.msb.gov.tr adresinden ulaşabilecek.

Millî Savunma Bakanlığına bağlı iş yerlerinde istihdam edilmek üzere alımına müsaade edilen 1.072 (bin yetmiş iki) açık iş pozisyonu için başvurular Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)’nun resmi internet sitesinde yayımlanarak alınmıştır. Yapılan başvuruların sonuçları İŞKUR tarafından Bakanlığımıza teslim edilmiştir.

 

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