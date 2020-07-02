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02.07.2020 - 13:18 | | DHA

Son dakika... MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde PKK'lı 2 teröristin çıkan çatışmada silahları ile birlikte etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika... MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Kahraman komandolarımızın Irak kuzeyi Hakurk’ta icra ettikleri arama tarama faaliyetinde 2 PKK’lı terörist ile temas sağlanmış, çıkan çatışmada teröristler silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

Son dakika... MSB duyurdu 2 terörist etkisiz hale getirildi

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