MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... MSB duyurdu! 21 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
11.08.2020 - 12:22 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB duyurdu! 21 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK'lı terörist, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... MSB duyurdu! 21 terörist etkisiz hale getirildi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!

Son dakika... MSB duyurdu 21 terörist etkisiz hale getirildi

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Terör örgütüne 2 bölgede darbe
Türk hücumbotu Kaş'a, Yunan hücumbotu Meis Adası'na demirlediOruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, yeni NAVTEX ilan edilmesinin ardından Kıbrıs'ın güneybatı açığındaki bölgeye ulaşırken, Türk hücumbotu Antalya'nın Kaş ilçesi önüne, Yunan hücumbotu ise Meis Adası önüne demirledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... MSB duyurdu! 21 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika... MSB duyurdu! 21 terörist etkisiz hale getirildi

Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

Bunu yapan emeklinin maaşı kesiliyor...

Salgının yeni merkezi mi oluyor?

Salgının yeni merkezi mi oluyor?

DGS geçiş bölümleri, taban puanları ile kontenjanları nedir? 2020 DGS soruları ve cevapları paylaşıldı!

DGS geçiş bölümleri, taban puanları ile kontenjanları nedir? 2020 DGS soruları ve cevapları paylaşıldı!

Sıradaki Haber