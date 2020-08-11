11.08.2020 - 12:22 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB duyurdu! 21 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması yapıldı. Açıklamada, Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK'lı terörist, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Terör faaliyetleri yürüttüğü tespit edilen Zeytin Dalı bölgesinde 19 PKK/YPG'li, Barış Pınarı bölgesinde de 2 PKK/YPG'li terörist hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
Mehmetçiklerimiz bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyecek!