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19.01.2021 - 19:33 | | AA

Son dakika! MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

 

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