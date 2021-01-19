19.01.2021 - 19:33 | | AA
Son dakika! MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.
Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/x8ZvHcVpom— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2021