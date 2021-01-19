Son dakika! MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

Barış Pınarı bölgesine yönelik bir sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için saldırı girişiminde bulunan 3 PKK/YPG’li terörist Kahraman Komandolarımız tarafından etkisiz hâle getirildi. #MSB #TSK pic.twitter.com/x8ZvHcVpom — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) January 19, 2021