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08.01.2021 - 17:50 | | AA

Son dakika... MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine sızma girişiminde bulunan 5 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika... MSB duyurdu! 5 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Barış Pınarı bölgesine yönelik bir  sızma girişimi daha başarılı şekilde önlendi. Huzur ve güven ortamını bozmak için  saldırı girişiminde bulunan 5 PKK/YPG’li terörist kahraman komandolarımız  tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

 

Toprağın altında ateş çıktı!Konya'nın Karapınar ilçesinin Kayalı Mahallesi'nde, toprak altından çıkan metan gaz kaynaklı ateş, paniğe neden oldu. Muhtar Muharrem Güdal, "AFAD da gelip inceledi. Burası daha önce sazlık ve bataklık olduğundan su da kuruduğu için metan gaz kaynaklı ateş çıktığını söyledi. İncelemelerini yapıp, bu bölgede önlem alacaklarını söylediler" dedi.
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