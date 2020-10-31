Son dakika... MSB duyurdu: 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada; " Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.