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31.10.2020 - 17:34 | | AA

Son dakika... MSB duyurdu: 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında olan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... MSB duyurdu: 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada; " Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi. 

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