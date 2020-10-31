31.10.2020 - 17:34 | | AA
Son dakika... MSB duyurdu: 6 terörist hava harekatıyla etkisiz hale getirildi
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde eylem hazırlığında olan 6 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
Bakanlığın Twitter adresinden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.
Açıklamada; " Irak kuzeyindeki Hakurk ve Gara bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 6 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.