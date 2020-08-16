16.08.2020 - 15:47 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB duyurdu! 8 PKK'lı yakalandı
Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK'lı teröristin gözaltına alındığını duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz.
Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.
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