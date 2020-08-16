Son dakika... MSB duyurdu! 8 PKK'lı yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz.

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.