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16.08.2020 - 15:47 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB duyurdu! 8 PKK'lı yakalandı

Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Zeytin Dalı bölgesinde 8 PKK'lı teröristin gözaltına alındığını duyurdu.

Son dakika... MSB duyurdu! 8 PKK'lı yakalandı

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzur ve emniyeti için çalışmaya devam ediyoruz.

Zeytin Dalı bölgesinde terör faaliyeti yürüttüğü tespit edilen 8 PKK/YPG’li terörist daha hain planlarını gerçekleştiremeden gözaltına alındı.

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