06.09.2020 - 13:31 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB duyurdu! 91 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında yürütülen operasyonlarda son 10 günde 91 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Terörle mücadelemiz gece-gündüz, dağ bayır demeden etkili ve kararlı şekilde sürüyor.
Kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri, Irak ve Suriye kuzeyinde yürüttüğü başarılı operasyonlarla son 24 saatte 16 PKK/YPG’li teröristi daha etkisiz hale getirdi. Böylece son 10 günde toplam 91 PKK/YPG’li terörist etkisiz hale getirilmiş oldu. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek.
Muhtar belediye operatörünü rehin aldı! Görüntüler yayınlanınca şaka yaptığını söylediAdana’nın Karataş ilçesinde Küçük Karataş Muhtarı Mehmet Akif Işık, mahallede yol yapılmadığı gerekçesiyle Büyükşehir Belediyesi'nde görevli greyder operatörünü tabancayla rehin alıp, hizmet istedi. Görüntüler sosyal medyada paylaşılınca kullanıcıların tepkisini çekti. Muhtar Işık, videoyu şaka amaçlı çektiklerini öne sürdü.