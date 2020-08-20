MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... MSB duyurdu: Bomba yüklü 2 adet maket uçak düşürüldü
ABONE OL
20.08.2020 - 19:05 | | AA

Son dakika... MSB duyurdu: Bomba yüklü 2 adet maket uçak düşürüldü

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, PKK'lı teröristlerin, Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesine saldırı girişiminde bulunduğu bomba yüklü 2 maket uçağın, Mehmetçiğin dikkati sayesinde düşürüldüğünü bildirdi.

Son dakika... MSB duyurdu: Bomba yüklü 2 adet maket uçak düşürüldü

Bakanlık'tan yapılan açıklamaya göre, terör örgütü PKK'nın, Irak'ın kuzeyindeki saldırı girişimi başarılı müdahaleyle önlendi.

Bölgedeki bir üs bölgesine saldırı girişiminde bulunan bomba yüklü 2 maket uçak, Mehmetçiğin dikkati sayesinde fark edilerek düşürüldü.


Sivas'ta nüfus 2 milyona çıktı, vakalar arttıSivas'ta corona virüs vakalarında yaşanan artış üzerine değerlendirme yapan Sivas Valisi Salih Ayhan, Ramazan Bayramı sonrası dışarıdan Sivas'a gelenlerle birlikte nüfusun 2 milyona geldiğini, bu nedenle vakalarda artış olduğunu söyledi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Süper Loto sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - 20 Ağustos Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Süper Loto sonuçları saat kaçta ne zaman açıklanacak? - 20 Ağustos Süper Loto çekilişinde büyük ikramiye...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan işten tazminatsız atılır...

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İngiltere'de 200 kişilik koronavirüs partisi

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? (21 Ağustos) Metoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı

İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? (21 Ağustos) Metoroloji'den İstanbul hava durumu uyarısı

Sıradaki Haber