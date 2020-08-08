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08.08.2020 - 22:49 | | AA

Son dakika... MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen PKK'lı 2 teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Son dakika... MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.

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