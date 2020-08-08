Son dakika... MSB duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

MSB'den yapılan açıklamada, "Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadesi kullanıldı.





Teröristlerin inlerini başlarına yıkmaya devam ediyoruz!



Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 2 PKK'lı terörist daha düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/mw2o2iifhw — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 8, 2020