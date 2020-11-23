Son dakika! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.

En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek!#MSB #TSK pic.twitter.com/VpfGIz8TZi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 23, 2020