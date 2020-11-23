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23.11.2020 - 18:04 | | AA

Son dakika! MSB duyurdu: Etkisiz hale getirildiler

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyinde 4 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Metina ve Avaşin bölgelerinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlara devam edilecek" ifadeleri kullanıldı.

Yerli Covid-19 aşısı 44 gönüllüye uygulandıErciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, üniversite bünyesinde geliştirilen ve Faz 1 çalışmaları devam eden yerli Covid-19 aday aşısının 44 gönüllüde uygulandığını açıkladı.
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