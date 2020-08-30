MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
ABONE OL
30.08.2020 - 17:31 | | İHA

Son dakika... MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uzay Teknoloji Merkezinin açılış töreninde önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan'nın Uzay Teknoloji Merkezinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "30 ağustos ya istiklal ya izmihlal tercihiyle başbaşa bırakılan bir milletin neleri göze alabileceğinin en açık örneğidir. Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar bu ülke bağını koparmış zavallılardır. " dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Tüm çalışanları ilgilendiriyor! Kovulma sebebi...

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Vatan aşkının simgesi: Albay Reşat Çiğiltepe'nin hikayesi

Son dakika... Bursa'da beton mikseri dehşet saçtı!

Son dakika... Bursa'da beton mikseri dehşet saçtı!

Sıradaki Haber