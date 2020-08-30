30.08.2020 - 17:31 | | İHA
Son dakika... MSB duyurdu! Eylem hazırlığındaki 4 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyinde yer alan Zap bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK’lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Terör örgütü PKK’ya yönelik operasyonlarımız kararlılıkla sürüyor. Irak kuzeyindeki Zap bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 4 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi” ifadelerine yer verildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Uzay Teknoloji Merkezinin açılış töreninde önemli açıklamalarCumhurbaşkanı Erdoğan Roketsan'nın Uzay Teknoloji Merkezinin açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor. Erdoğan, "30 ağustos ya istiklal ya izmihlal tercihiyle başbaşa bırakılan bir milletin neleri göze alabileceğinin en açık örneğidir. Ortak değerlerimiz arasında bölücülük yapanlar bu ülke bağını koparmış zavallılardır. " dedi.