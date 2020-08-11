Son dakika... MSB duyurdu: Hazırlıklar tamam! Felaketin yaşandığı ülkeye gidiyor
Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), şiddetli patlamanın meydana geldiği Lübnan'a tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personelini taşıyan ikinci yardım uçağının, Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket ettiğini açıkladı.
Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Türkiye'nin yardım elini Lübnan'a ulaştırmaya devam ettiği belirtildi.
Açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile AFAD personeli, TSK'ya ait uçakla Lübnan'a ulaştırılacak." ifadeleri yer aldı.
UÇAK HAREKET ETTİ
MSB'den yapılan açıklamaya göre; TSK’ya ait A400M tipi uçak Ankara Etimesgut Havaalanı’ndan kalkış yaptı.
Ülkemizin yardım elini Lübnan’a ulaştırmaya devam ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla @saglikbakanligi tarafından hazırlanan tıbbi yardım malzemeleri ile @AFADBaskanlik personeli TSK’ya ait uçakla Lübnan’a ulaştırılacak. #MSB #TSK pic.twitter.com/itJstp3UyX— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 11, 2020