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03.06.2020 - 16:55 | | DHA

Son dakika... MSB duyurdu: İnlerine girmeye devam edilecek

Gelen bir son dakika haberine göre, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği 3 odalı bir mağara yok edildi.

Son dakika... MSB duyurdu: İnlerine girmeye devam edilecek

Terör örgütü PKK’nın bir ini daha yok edildi. Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği büyüklükte 3 odaya sahip bir mağara tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Kahraman Komandolarımız terör örgütü PKK’nın inlerine girmeye devam edecek!

Son dakika... MSB duyurdu: İnlerine girmeye devam edilecek

Otomobilin 4 lastiğini çalan hırsızlar aracı takozların üzerine koyduDenizli’de hırsızlar, gece saatlerinde park halindeki otomobilin 4 tekerliğini çaldı. Sabah işe gitmek için otomobilin yanına gelen Ömer A. 4 lastiğinin olmadığını, otomobilin taş ve tahtlar üzerinde durduğunu görünce neye uğradığına şaşırdı.
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