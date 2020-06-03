03.06.2020 - 16:55 | | DHA
Son dakika... MSB duyurdu: İnlerine girmeye devam edilecek
Gelen bir son dakika haberine göre, Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde en az 20/25 PKK’lı teröristin barınabileceği 3 odalı bir mağara yok edildi.
Otomobilin 4 lastiğini çalan hırsızlar aracı takozların üzerine koyduDenizli’de hırsızlar, gece saatlerinde park halindeki otomobilin 4 tekerliğini çaldı. Sabah işe gitmek için otomobilin yanına gelen Ömer A. 4 lastiğinin olmadığını, otomobilin taş ve tahtlar üzerinde durduğunu görünce neye uğradığına şaşırdı.