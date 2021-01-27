27.01.2021 - 13:14 | | DHA
Son dakika: MSB duyurdu! Kırmızı bültenle 12 DEAŞ'lı yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalışırken yakalanan 12 DEAŞ'lı teröristten birinin kırmızı bültenle arandığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:
Hatay Reyhanlı’da konuşlu Şehit Çavuş Murat Özeker Hudut Karakolu sorumluluk sahasında 31 Aralık 2020’de Suriye’den yasa dışı yollarla ülkemize geçmeye çalışan 12 kişi yakalanmış ve Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edilmişti. 5’i Rusya, 4’ü Özbekistan, 3’ü de Kırgızistan uyruklu olan şahısların DEAŞ’lı teröristler oldukları belirlenmişti. Yapılan kapsamlı inceleme sonucu teröristlerden birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
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