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01.07.2020 - 12:55 | | DHA

Son dakika! MSB duyurdu! Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri tam isabetle vuruluyor

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedeflerinin, kara ateş destek vasıtalarıyla tam isabetle vurulmaya devam edildiğini duyurdu.

Son dakika! MSB duyurdu! Pençe-Kaplan Operasyonu'nda terör hedefleri tam isabetle vuruluyor

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Kahraman topçularımız, komandolarımıza destek atışlarını sürdürüyor.

Pençe-Kaplan Operasyonu'nda belirlenen terör hedefleri, kara ateş destek vasıtalarımızla gece gündüz tam isabetle vurulmaya devam ediliyor" denildi.

 

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