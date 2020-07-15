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15.07.2020 - 11:37 | | DHA

Son dakika... MSB duyurdu! PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.

Son dakika... MSB duyurdu! PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.

Son dakika... MSB duyurdu PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi

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