15.07.2020 - 11:37 | | DHA
Son dakika... MSB duyurdu! PKK’lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı'nca Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı teröristin düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği açıklandı.
Bakanlığın sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Pençe Kaplan Operasyonu başarıyla devam ediyor. Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist daha icra edilen hava harekâtıyla etkisiz hale getirildi" denildi.