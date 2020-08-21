21.08.2020 - 11:32 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB duyurdu! Sayı 107'ye yükseldi
Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bugüne kadar 107 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler eyer verildi;
Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.
Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur.