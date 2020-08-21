MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... MSB duyurdu! Sayı 107'ye yükseldi
ABONE OL
21.08.2020 - 11:32 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB duyurdu! Sayı 107'ye yükseldi

Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu'nda 5 terörist daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu. Böylece Pençe-Kaplan Operasyonu'nda bugüne kadar 107 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Son dakika... MSB duyurdu! Sayı 107'ye yükseldi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler eyer verildi;

Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.

Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur.

Son dakika... MSB duyurdu Sayı 107ye yükseldi

Yıldırımın düşme anını böyle kaydettiBartın'ın Kurucaşile ilçesi'nde dün gece etkili olan yağmur sırasında düşen yıldırımlar, ilginç görüntü oluşturdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... MSB duyurdu! Sayı 107'ye yükseldi

Son dakika... MSB duyurdu! Sayı 107'ye yükseldi

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

EYT'li, memur, emekli, engelli milyonları ilgilendiriyor! Artık kimse yapamaz...

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Bülent Kahraman istifayı anlattı: Gıyabımda alınmış bir karardı

Diyanet Cuma namazı vakitlerini açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

Diyanet Cuma namazı vakitlerini açıkladı! İstanbul, Ankara, İzmir cuma namazı saatleri...

Sıradaki Haber