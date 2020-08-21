Son dakika... MSB duyurdu! Sayı 107'ye yükseldi

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadeler eyer verildi;

Irak kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonunda 5 terörist daha etkisiz hale getirilmiş, tespit edilen sığınak, barınak ve mağaralardaki yaşam malzemeleri imha edilmiştir.

Bugüne kadar etkisiz hale getirilen terörist sayısı 107 olmuştur.