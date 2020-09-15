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15.09.2020 - 11:10 | | DHA

Son dakika... MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 11 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Gelen bir son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesi ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li teröristin, etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Son dakika... MSB duyurdu! Sızma girişiminde bulunan 11 PKK’lı etkisiz hale getirildi

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Huzur ve güven ortamını bozmak için Barış Pınarı bölgesine ve Fırat Kalkanı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 11 PKK/YPG'li terörist, kahraman komandolarımız tarafından etkisiz hale getirildi. Bölgede huzur ve güven ortamının bozulmasına izin vermeyeceğiz" denildi.

Son dakika... MSB duyurdu Sızma girişiminde bulunan 11 PKK’lı etkisiz hale getirildi

 

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