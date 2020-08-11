11.08.2020 - 10:30 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB duyurdu! Terör örgütüne 2 bölgede darbe
Son dakika gelen habere göre; Irak'ın kuzeyinde gerçekleştirilen hava harekatında Haftanin'de 3, Avaşin'de 2 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kararlılıkla sürdürdüğümüz Pençe Kaplan Operasyonu'nda; Irak kuzeyi Haftanin bölgesinde tespit edilen 3 PKK'lı terörist ile Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde belirlenen 2 PKK'lı terörist düzenlenen hava harekâtlarıyla etkisiz hale getirildi.
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