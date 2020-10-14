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14.10.2020 - 21:36 | | AA

Son dakika! MSB duyurdu! Teröristler yerle bir edildi

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı teröristin hava harekatıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonların kararlılıkla sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtalarıyla tespit edilen ve eylem hazırlığında olduğu belirlenen 5 PKK'lı terörist, düzenlenen hava harekatıyla etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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