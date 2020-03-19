19.03.2020 - 10:56 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB duyurdu! Teslim oldular
Son dakika gelen bilgilere göre; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de ve Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’de hudut karakollarına teslim oldu.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.