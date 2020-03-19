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19.03.2020 - 10:56 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB duyurdu! Teslim oldular

Son dakika gelen bilgilere göre; Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK'lı terörist Silopi'de ve Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’de hudut karakollarına teslim oldu.

Son dakika... MSB duyurdu! Teslim oldular

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan son dakika açıklamasında, "Terör örgütü PKK’da çözülmeler devam ediyor. Son olarak Irak kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist Silopi’de, Suriye’nin kuzeyindeki terör gruplarından kaçan 1 PKK/YPG’li terörist de Nusaybin’deki hudut karakolumuza teslim oldu" denildi.

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