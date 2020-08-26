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26.08.2020 - 16:10 |

Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Doğu Akdeniz açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Doğu Akdeniz paylaşımı yapıldı. Görüntülerin de yapıldığı paylaşımda, Doğu Akdeniz'de deniz eğitimlerinin icra edildiği bildirildi.

Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Doğu Akdeniz açıklaması

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Türk Deniz Kuvvetleri, Müttefik Deniz Kuvvetleri ile geçiş eğitimlerine devam etmektedir. TCG BARBAROS fırkateyni ve TCG BURGAZADA korveti ile ABD muhribi USS WINSTON S.CHURCHILL tarafından 26 Ağustos 2020 günü, Doğu Akdeniz’de deniz eğitimleri icra edilmiştir.

Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı Doğu Akdeniz açıklaması

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Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı Doğu Akdeniz açıklaması

Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı Doğu Akdeniz açıklaması

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