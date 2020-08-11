Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Hepsi mağaradan çıktı

MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;

Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Kahraman Komandolarımız, tespit ettikleri sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi.

Arama-tarama faaliyetleri sonucunda;

- 1 adet M16 Piyade Tüfeği,

- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,

- 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar silahı,

- 1 adet bombaatar,

- 1 adet RPG-7 roketatar,

- 12 adet 60 mm havan mühimmatı,

- 4 adet RPG -7 antitank mühimmatı,

- 18 adet T40 roketatar mühimmatı,

- 7 adet el bombası,

- 3 jelikan dolu benzin,

- 3 adet dolu tüp,

- Amonyum nitrat,

- 2 adet gece görüş cihazı,

- 1 adet araç telsizi,

- 1 adet el dürbünü,

- 4 adet fotoğraf makinesi,

- Telsiz bataryası ele geçirildi.