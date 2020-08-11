Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Hepsi mağaradan çıktı
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Pençe Kaplan Operasyonu paylaşım yapıldı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar silahı, 1 adet M16 Piyade Tüfeği, 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği ile çok sayıda mühimmat ele geçirildi' denildi.
MSB'den yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
Irak’ın kuzeyindeki terör hedeflerine yönelik düzenlenen ve planlandığı gibi başarıyla devam eden Pençe-Kaplan Operasyonu’nda Kahraman Komandolarımız, tespit ettikleri sığınak ve mağaralarda terör örgütü PKK’ya ait çok sayıda silah ve mühimmatı ele geçirdi. Tespit edilen malzemeler METİ timimiz tarafından imha edildi.
Arama-tarama faaliyetleri sonucunda;
- 1 adet M16 Piyade Tüfeği,
- 1 adet Zagros keskin nişancı tüfeği,
- 1 adet AT-4 güdümlü tanksavar silahı,
- 1 adet bombaatar,
- 1 adet RPG-7 roketatar,
- 12 adet 60 mm havan mühimmatı,
- 4 adet RPG -7 antitank mühimmatı,
- 18 adet T40 roketatar mühimmatı,
- 7 adet el bombası,
- 3 jelikan dolu benzin,
- 3 adet dolu tüp,
- Amonyum nitrat,
- 2 adet gece görüş cihazı,
- 1 adet araç telsizi,
- 1 adet el dürbünü,
- 4 adet fotoğraf makinesi,
- Telsiz bataryası ele geçirildi.