Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Tam 200 adet...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi.