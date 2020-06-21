21.06.2020 - 17:01 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Tam 200 adet...
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika Pençe Kaplan Operasyonu açıklaması geldi. Bakanlık operasyona ilişkin yeni görüntüleri sosyal medya hesabından paylaştı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Başarıyla devam eden Pençe Kaplan Operasyonu’nda icra edilen arama tarama faaliyetlerinde; 1 adet RPG-7 roketatar ve mühimmatı, 3 adet el bombası, 200 adet uçaksavar mühimmatı, 1 adet EYP ve EYP yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilerek imha edildi.