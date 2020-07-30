30.07.2020 - 11:57 | | milliyet.com.tr / AA
Son dakika... MSB görüntüleri paylaştı! Türkiye ve Azerbaycan'dan dev tatbikat
Son dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüleri paylaştı. 'Tek Millet, İki Devlet!' başlığı altında paylaşılan görüntülerde tatbikatın eş zamanlı olarak devam ettiği bildirildi.
Türk ve Azerbaycan hava ve kara kuvvetlerinin Azerbaycan'da başlattığı geniş kapsamlı ortak askeri tatbikatı sürüyor.
Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre dün başlayan tatbikatın bugün ilk aşaması gerçekleştiriliyor. Tatbikata katılan birlikler durum değerlendirmesi yapıyor, muharebe görevleri belirliyor ve alan araştırması gerçekleştiriyor.
Bakanlığın paylaştığı görüntülerde tank ve zırhlı araçların tatbikat alanında hareketi görülüyor.
Tatbikata her iki ülkeden hem hava hem de kara kuvvetleri katılıyor. Hava kuvvetlerinin tatbikatı Bakü, Nahçıvan, Gence, Kürdemir ve Yevlah'ta sürdürülecek ve 10 Ağustos'ta sona erecek.
Kara kuvvetlerinin tatbikatı ise Bakü ve Nahçıvan'da 5 Ağustos'a kadar devam edecek.
Son Dakika: Türkiye ve Azerbaycan'dan dev tatbikatSon dakika gelen habere göre; Milli Savunma Bakanlığı, Azerbaycan-Türkiye arasında gerçekleştirilen tatbikata ilişkin görüntüleri paylaştı. 'Tek Millet, İki Devlet!' başlığı altında paylaşılan görüntülerde tatbikatın eş zamanlı olarak devam ettiği bildirildi.