11.09.2020 - 10:24 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB paylaştı! Akdeniz'de sıcak görüntü
Gelen bir son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Libya açıklarında görev yapan GEMLİK fırkateynine ile gemide bulunan helikopterin görüntülerini paylaştı.
MSB'den yapılan açıklamada, 'Türk Deniz Görev Grubu faaliyetleri kapsamında Libya açıklarında görev yapan TCG GEMLİK Fırkateynimiz ile gemide konuşlu helikopter tarafından denizde arama kurtarma eğitimi icra edildi' denildi.
Jigolo yapma vaadiyle 250 bin lira dolandırdılar! Sonra da tehdit ederek haraca bağladılarBursa'da 14 yetişkin erkeği 'jigolo' yapma vaadiyle dolandıran ardından da "Yakınlarınıza rezil ederiz" tehdidiyle haraca bağlayan 15 kişilik çete, polis operasyonuyla çökertildi. 14 erkeği toplam 250 bin lira dolandıran çete üyelerinin banka hesaplarında, 4 ayda 1 milyon 500 bin TL'lik hesap hareketi olduğu ortaya çıktı.