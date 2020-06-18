18.06.2020 - 11:43 | | milliyet.com.tr
Son dakika: MSB, Pençe-Kaplan Operasyonu'ndan yeni görüntüler paylaştı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Kuzey Irak'taki harekattan yeni görüntüler paylaştı. MSB'den yapılan açıklamada, 'Kahraman Komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor' denildi.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi;
Pençe-Kaplan Operasyonu ile PKK terör örgütünün Haftanin’deki inlerine giren Kahraman Komandolarımız, teröristlerin kaçarken tuzakladığı mayın ve EYP’leri etkisiz hale getirmeye devam ediyor.