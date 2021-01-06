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06.01.2021 - 00:06 | | AA

Son dakika! MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ülkenin ve milletin güvenlik ve bekasını hedef alanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlı olduğunu bildirdi.

Son dakika! MSB: TSK milletin emrinde görevinin başındadır

MSB'den yapılan açıklamada, Bakanlığın tüm birlik ve kurumları ile başta FETÖ, PKK/YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı asil milletin sevgisi, güveni ve duasından aldığı ilhamla, "Ölürsem şehit kalırsam gazi" anlayışıyla yurt içinde ve sınır ötesinde görevlerini kahramanlık ve fedakarlıkla ifa ettiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Peygamber Ocağı olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri, binlerce yıllık şanlı tarihimizden süzülüp gelen milli, manevi ve mesleki değerleriyle aklın ve bilimin ışığında, Anayasa çerçevesinde, yasalar ve Sayın Cumhurbaşkanımızın direktifleri doğrultusunda, sıralı amir ve komutanların emir ve komutasında, milletinin emrinde, görevinin başındadır. Türk Silahlı Kuvvetleri, ülkemizin ve milletimizin güvenlik ve bekasını hedef alanlara ve her kim olursa olsun millet iradesini hiçe sayarak anti-demokratik arayış içinde olanlara karşı mücadelesini azimle sürdürmekte kararlıdır."

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