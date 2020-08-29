Son dakika... MSB'den flaş 30 Ağustos paylaşımı! 21 gemi, 20 liman...

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 21 gemimiz, 20 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır.