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29.08.2020 - 13:23 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB'den flaş 30 Ağustos paylaşımı! 21 gemi, 20 liman...

Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika 30 Ağustos paylaşımı yapıldı. 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetleri'ne ait 21 geminin, 20 liman ziyareti icra edeceği duyuruldu.

Son dakika... MSB'den flaş 30 Ağustos paylaşımı! 21 gemi, 20 liman...

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahları Kuvvetleri Günü kapsamında, Deniz Kuvvetlerimize ait 21 gemimiz, 20 liman ziyareti icra edecek. Sahile mümkün olan en yakın mesafede demirleyecek olan gemilerimizde günbatımında bayrak töreni ile birlikte İstiklal Marşı okunacaktır.

Son dakika... MSBden flaş 30 Ağustos paylaşımı 21 gemi, 20 liman...

Son dakika... MSBden flaş 30 Ağustos paylaşımı 21 gemi, 20 liman...

Son dakika... Bakan Selçuk canlı yayında açıkladı! Uzaktan eğitim nasıl olacak?Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Uzaktan eğitim nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili basın toplantısı düzenledi. Basın mensuplarına konuşan Bakan Selçuk canlı sınıf ile ilgili imkanlarının 10-12 kat artacağını duyurdu. Ders kitabının dışında ilk kez çocuklara öğrenci çalışma kitabı verileceğini açıklayan Bakan Selçuk, '16 milyon çocuğumuzun internet erişimi var. 1.5 milyon çocuğumuzun erişimiyle ilgili bir problemimiz var. Bu tür durum olan her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan özel bir set veriyoruz' dedi.
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