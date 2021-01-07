07.01.2021 - 16:39 | | milliyet.com.tr
Son dakika... MSB'den flaş açıklama! 8 terörist tünelde vuruldu
Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK'lı teröristin saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;
Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi dün etkisiz hale getirmişti.
Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristi daha takip eden Komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi.