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07.01.2021 - 16:39 | | milliyet.com.tr

Son dakika... MSB'den flaş açıklama! 8 terörist tünelde vuruldu

Gelen son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı bölgesinden kaçmaya çalışan 8 PKK'lı teröristin saklandıkları tünelde etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Son dakika... MSB'den flaş açıklama! 8 terörist tünelde vuruldu

MSB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı ve sızma girişiminde bulunan 7 PKK/YPG’li teröristi dün etkisiz hale getirmişti.

Bölgeden kaçmaya çalışan 8 PKK/YPG’li teröristi daha takip eden Komandolarımız, teröristleri saklandıkları tünelde etkisiz hale getirdi.

Son dakika... MSBden flaş açıklama 8 terörist tünelde vuruldu

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