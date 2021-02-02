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02.02.2021 - 13:31 |

Son dakika... Müge Anlı duyurdu! Emel Savaş bulundu mu?

Müge Anlı'nın bugünkü canlı yayınında bir son dakika gelişmesi yaşandı. Fatma Kalay, 1984 yılında İstanbul’un Üsküdar ilçesinde Harem otogarında kızının kaçırıldığını iddia ederek Müge Anlı’dan yardım istedi. Gözyaşlarına boğulan anne, programda herkesi duygulandırdı. O zamanlar 3 yaşlarında olan kızı Emel Savaş'la ilgili ise bugün yeni bir gelişme yaşandı.

Son dakika... Müge Anlı duyurdu! Emel Savaş bulundu mu?

Hafta içi her gün seyirciyi ekran başına kilitleyen Müge Anlı acılarla dolu bir hayatı daha ele aldı. 14 yaşında evlenen Fatma Kalay, kızını aramak için programa katıldı. 1984 yılında Harem otogarında kaybolan kızı Emel'i aramak için kolları sıvası. Babası olduğu söylenen Mustafa Savaş ise çocuğunun kaybolduğunu 1995 yılında öğrendiğini ifade etti.

Bugünkü programda yaşanan son dakika gelişmesi ise tüm Türkiye'yi gözyaşlarına boğdu. Canlı yayına çıkan gözü yaşlı annenin hasreti Müge Anlı ile 37 yıl sonra sona erdi.

Kızının bulunduğu haberini alan anne Fatma Kalay'ın gözyaşları Müge Anlı'ya duygusal anlar yaşattı.

Son dakika... Müge Anlı duyurdu Emel Savaş bulundu mu

'Artık dayanamayacağım' diyen Müge Anlı, maskesini taktı ve mutluluk gözyaşları döken anneye sarıldı.

Fatma Kalay'ın 37 yıl hasretini çektiği kızı Emel'in fotoğrafıyla ikinci sürprizini açıklayan Müge Anlı, 1984 yılında kaybolan Emel'in 2 çocuk annesi ve bankacı olduğunu, 1985'in Mart ayında evlatlık alındığını şuan İngiltere'de olduğunu açıkladı.

Son dakika... Müge Anlı duyurdu Emel Savaş bulundu mu

 

 

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