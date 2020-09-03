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03.09.2020 - 15:04 |

Son dakika... Muharrem İnce'nin gideceği köy koronavirüs karantinasına alındı

Yarın Sivas'ta 'Memleket Hareketi'ni başlatacak olan CHP'li Muharrem İnce, "Pir Sultan Abdal'ın doğup büyüdüğü Sivas’ın Banaz Köyü’ne gideceğiz" ifadelerini kullandı. Öte yandan, Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada Banaz Köyü'nün koronavirüs tedbirleri kapsamında bugün karantina altına alındığı duyuruldu.

Son dakika... Muharrem İnce'nin gideceği köy koronavirüs karantinasına alındı

CHP'li Muharrem İnce, yarın 'Memleket Harekleti'ni Sivas'ta başlatıyor. Dün Twitter hesabından Sivas'taki programını duyuran İnce, bugün ise, "Yarın program bitiminde Ankara’ya dönmeden saat 16.30’da “Demiri, demirle dövdüler; Biri sıcak, biri soğuktu… İnsanı, insanla kırdılar; Biri aç, biri toktu.” sözleri ile tarihe ve bugüne ışık tutan Pir Sultan Abdal'ın doğup büyüdüğü Sivas’ın Banaz Köyü’ne gideceğiz." mesajını paylaştı.

KÖY KARANTİNA ALTINA ALINDI

Öte yandan, Muharrem İnce'nin yarınki programı arasında yer alan Sivas'ın Banaz Köyü karantina altına alındı. Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından koronavirüsün yayılmasını önlemek amacıyla Banaz köyünde bugün itibarıyla karantina uygulanmasının başlatıldığı belirtildi. Karantinanın ilk etapta 14 gün uygulanacağı öğrenildi.

İNCE'DEN YENİ AÇIKLAMA 

Banaz köyünün karantinaya alınmasından sonra Muharrem İnce şu mesajı paylaştı:

"Sivas programımızdan sonra gitmeyi planladığımız Banaz Köyü’nün İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından karantinaya alınması nedeniyle bu programı daha sonra gerçekleştireceğiz. Yarın saat 10.00’da Sivas Havalimanı’nda görüşmek üzere."

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