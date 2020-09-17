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17.09.2020 - 12:27 | | AA

Son dakika... Muhittin Böcek'in son kontrolünde test negatif çıktı

Gelen son dakika haberine göre; Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısıyla bir süredir yoğun bakımda tedavi gören Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in son kontrol PCR testi negatif çıktı.

Son dakika... Muhittin Böcek'in son kontrolünde test negatif çıktı

Belediyenin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, Böcek'in yoğun bakımdaki takip ve tedavisine devam edildiği belirtilerek, kontrol amaçlı alınan PCR testinin negatif çıktığı, kliniğinin stabil olduğu ifade edildi.

Belediye Başkanı Böcek, sosyal medya hesabından 17 Ağustos'ta yaptığı paylaşımla Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını duyurmuş, herkese maske, hijyen ve sosyal mesafe kurallarına uyması için uyarıda bulunmuştu.

Test sonucunun pozitif çıkması üzerine hastanede takibi yapılan Böcek, sağlık durumu kötüleşince 7 Eylül'de yoğun bakım ünitesine alınmıştı.

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