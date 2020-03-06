06.03.2020 - 15:05 | | İHA
Son dakika... Mültecilere bu broşürü dağıtıyordu! O isim sınır dışı edildi
Edirne’de mültecilere “Bize gelmeyin. İsveç dolu. Size daha fazla para veremeyiz, konut sağlayamayız” yazılı broşürler dağıtırken yakalanan İsveç Demokratları'nın lideri Jimmie Akesson, İstanbul Havalimanı'ndan sınır dışı edildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs açıklaması: Bu ara erteleyelim!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Büyük Çamlıca Camii'nde kıldı. Erdoğan namazın ardından cemaate "Malum dünyada bir korona virüs salgını var. Bu salgın nedeniyle öpüşme tokalaşma çok önemli bir münasebettir. Bu aralar bu sarılmaları öpüşmeleri erteleyelim. Bunu da ben sizden istirham etmiş olayım. Bir şeyi yapalım derken diğerini kaybetmeyelim. Önemli olan gönlümüzden, kalbimizden geçendir" diyerek seslendi.