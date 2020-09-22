22.09.2020 - 15:50 | | DHA
Son dakika... Munzur çayında kaybolan ağabey ve kardeşten acı haber
Gelen son dakika haberine göre; Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarında ağabeyi Bozkurt Aydemir (45) ile birlikte geçen Pazar günü kaybolan Mehmet Aydemir'in (37), Munzur çayında cansız bedenine ulaşıldı.
Ayrıntılar birazdan...
Oruç Reis, limandan ayrıldıDoğu Akdeniz'deki sismik arama faaliyetlerinin ardından 13 Ağustos'ta bakım ve ikmal için Antalya Körfezi açıklarına gelen Oruç Reis, ikmal için demir attığı Antalya Limanı'ndan bu sabah ayrıldı. Antalya Körfezi açıklarına ilerleyen geminin uzakta beklediği görüldü.