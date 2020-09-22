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22.09.2020 - 15:50 | | DHA

Son dakika... Munzur çayında kaybolan ağabey ve kardeşten acı haber

Gelen son dakika haberine göre; Tunceli'deki Munzur Vadisi Milli Parkı içindeki Venk köyü yakınlarında ağabeyi Bozkurt Aydemir (45) ile birlikte geçen Pazar günü kaybolan Mehmet Aydemir'in (37), Munzur çayında cansız bedenine ulaşıldı.

Son dakika... Munzur çayında kaybolan ağabey ve kardeşten acı haber

Ayrıntılar birazdan...

Son dakika... Munzur çayında kaybolan ağabey ve kardeşten acı haber

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