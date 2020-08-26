Son dakika... Musa Orhan'ın tahliye itirazına ret

Soruşturma kapsamında hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılan ve Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Ağustos'ta tutuklanan Musa Orhan'ın avukatı, müvekkilinin tutukluğuna itiraz etti. İtiraz dilekçesinde, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesinin tutuklama kararını yeniden gözden geçirilmesi ve şüphelinin kaçma ihtimalinin bulunmaması gerekçesiyle, Musa Orhan'ın tahliye edilmesi talep edildi. İtirazı değerlendiren Siirt 2. Ağır Ceza Mahkemesi, Musa Orhan'ın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasına karar verdi. Musa Orhan, kararın ardından tahliye edildi.

SİİRT BAŞSAVCILIĞI VE BARO, TAHLİYE KARARINA İTİRAZ ETTİ

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ile Siirt Barosu, intihar eden İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklanan Musa Orhan'ın tahliye kararına itiraz etti. Siirt 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazda, Musa Orhan'ın yeniden tutuklanması talep edildi.

İtirazla ilgili Siirt Barosu tarafından yapılan yazılı açıklamada, "İlk aşamadan bu yana Siirt Barosu ve Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu'muzla beraber, dosyanın her aşamasında takipçisi olduğumuz gibi verilen bu kesin tahliye kararına karşı da itirazımızı dosyaya sunmuş bulunmaktayız. Ayrıca asıl mahkemesi olan Siirt 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'ne de sanık hakkında tutuklama kararı verilmesi için dilekçemizi sunmuş bulunmaktayız. Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuzun, bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak dava dosyasının takipçisi olacağının kamuoyunca bilinmesini isteriz" denildi.

Siirt'te mağdur İ.E, 7 Temmuz'da Siirt Cumhuriyet Başsavcılığına müracaat ederek daha önce sosyal medyada tanışıp arkadaşlık yaptığı şüpheli Musa Orhan'ın kendisine cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla şikayetçi olmuş, bunun üzerine soruşturma başlatılmıştı.

Soruşturma kapsamında mağdur ve şüphelinin iddia ve beyanları doğrultusunda, şüpheli 17 Temmuz'da tutuklama istemiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilmiş, şüpheli hakkında adli kontrol kararı verilmişti.

Soruşturmanın tamamlanmasına müteakip şüpheli hakkında 27 Temmuz'da Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ne nitelikli cinsel saldırı suçundan iddianame tanzim edilerek kamu davası açılmış ve Adli Tıp Kurumu raporunda belirtilen bulgular doğrultusunda yargılamayı yapacak mahkemeden şüphelinin tutuklanması talep edilmişti.

Şüpheli, Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesince 19 Ağustos'ta tutuklanmıştı. İntihar ettiği belirtilen ve tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İ.E, ailesinin ikamet ettiği Batman'ın Beşiri ilçesinde toprağa verilmişti.