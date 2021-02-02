02.02.2021 - 09:44 |
Son Dakika: Muş'ta korkutan deprem
Gelen bir son dakika haberine göre; Türkiye sallanmaya devam ediyor. Muş'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün sabah İzmir'de başlayan sarsıntılar gece saatlerine kadar sürdü. Beşik gibi sallanan İzmir'in ardında bir deprem de Kayseri de meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Muş'ta merkez üssü Mescitli olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Saat 09.35'te gerçekleşen depremin derinliği 4.8 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ
AFAD ise depremin merkez üssünü Varto ilçesi olarak duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü ise 3.8 olarak duyurdu.
Detaylar birazdan...
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