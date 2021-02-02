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02.02.2021 - 09:44 |

Son Dakika: Muş'ta korkutan deprem

Gelen bir son dakika haberine göre; Türkiye sallanmaya devam ediyor. Muş'ta 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Dün sabah İzmir'de başlayan sarsıntılar gece saatlerine kadar sürdü. Beşik gibi sallanan İzmir'in ardında bir deprem de Kayseri de meydana geldi.

Son Dakika: Muş'ta korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Muş'ta merkez üssü Mescitli olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.35'te gerçekleşen depremin derinliği 4.8 kilometre olarak ölçüldü. 

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Kayseri'de korkutan deprem

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AFAD ise depremin merkez üssünü Varto ilçesi olarak duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü ise 3.8 olarak duyurdu.

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Kayseri'de korkutan deprem

Son Dakika: Muşta korkutan deprem

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Koçbaşı ile kapıyı kırıp, basıldılar!Bursa'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda çok sayıda zanlı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri 5 ilde şafak operasyonu düzenledi. Bursa merkezli gerçekleştirilen operasyonda bazı şüphelilerin polis baskınına karşı evlerine güvenlik kamerası yerleştirdikleri görüldü.
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