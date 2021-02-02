Son Dakika: Muş'ta korkutan deprem

Kandilli Rasathanesi'nin geçtiği son dakika bilgilerine göre; Muş'ta merkez üssü Mescitli olan 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Saat 09.35'te gerçekleşen depremin derinliği 4.8 kilometre olarak ölçüldü.

AFAD'DAN DA AÇIKLAMA GELDİ

AFAD ise depremin merkez üssünü Varto ilçesi olarak duyurdu. AFAD depremin büyüklüğünü ise 3.8 olarak duyurdu.

Detaylar birazdan...