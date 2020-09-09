Naci Görür'den flaş Marmara depremi açıklaması

Marmara Denizi’nde Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00:57’de yerin 9.91 kilometre derinliğinde ve 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Bilim Akademisi Üyesi Prof. Dr. Naci Görür, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, depremin beklenen 'Marmara Depremi'ni tetikler mi? sorusuna cevap verdi.

Görür, "Arkadaşlar haritadan görüldüğü gibi, Marmara’da olan depremler ana fay üzerinde değil. Muhtemelen Tekirdağ Havzasını güneyden sınıralayan eğim atımlı faylarla ilgili olabilir. Deprem beklenen kolda önemli bir stres değişimine neden olacağını da sanmıyorum." açıklamasını yaptı.

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD'dan depreme ilişkin yapılan açıklamada "Marmara Denizi'nde Tekirdağ'ın Şarköy ilçesi açıklarında saat 00.57'de 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gelişmeleri takip ediyoruz. Geçmiş olsun Tekirdağ. Şarköy ilçesi açıklarında meydana gelen 4,1 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadeleri kullanılmıştı

İSTANBUL VALİLİĞİ: OLUMSUZLUK BİLDİRİLMEDİ

Tekirdağ açıklarında meydana gelen ve İstanbul'da hissedilen depremle ilgili İstanbul Valiliği'nden açıklama geldi. İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada, 'Tekirdağ’ın Şarköy ilçesi açıklarında AFAD Başkanlık‘tan alınan bilgiye göre 00.57'de 4,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmiştir. İstanbul'da da hissedilen depremle ilgili şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bildirilmemiştir' denilmişti.