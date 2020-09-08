08.09.2020 - 11:09 |
Son dakika! NATO'da 'Doğu Akdeniz'de çatışma' konulu toplantı
NATO'da görev yapan Türk ve Yunan askeri temsilcileri bugün NATO'da Doğu Akdeniz'de olası çatışmaları önleme konulu teknik toplantı gerçekleştirecek.
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Kilogramı 40 TL'ye çıkan sarımsağın turşusu da yok satıyorAntalya’da 28 yıl önce hobi olarak başladığı turşuculuk mesleğinde 239 turşu çeşidiyle 10 bin kavanoza ulaşan Mustafa Hazar, korona virüsle birlikte, doğal antibiyotik olan ve bugünlerde fiyatı 40 TL'ye yükselen sarımsağın turşusuna ilginin arttığını söyledi. Sarımsak turşusunun fiyatı, kavanozun büyüklüğüne göre 30 ile 120 TL arasında değişiyor.