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14.07.2020 - 11:03 | | DHA

Son dakika... Nevşehir'de düğün sonrası karantina!

Gelen bir son dakika haberine göre, Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyü, düğün sonrası 4 kişide coronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.

Derinkuyu'ya bağlı 225 haneli Güneyce köyünde 5 Temmuz'da düğün yapıldı. Düğüne katılan 4 kişi, yüksek ateş ve öksürük şikayetleriyle Nevşehir Devlet Hastanesi'ne başvurdu.

Burada yapılan test sonucu 4 kişide coronavirüs tespit edildi. Bunun üzerine Derinkuyu İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, Güneyce köyünü koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinaya aldı. Jandarma ekipleri, köyün girişinde güvenlik önlemi aldı. Köye giriş ve çıkışlar ise yasaklandı. Köyde yaşayanların yiyecek ihtiyaçları, Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanacak.

 

Düğün sonrası bir köy karantinaya alındı!Nevşehir’in Derinkuyu ilçesine bağlı Güneyce köyü, düğün sonrası 4 kişide coronavirüs tespit edilmesi üzerine karantinaya alındı.
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