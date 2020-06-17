17.06.2020 - 12:53 | | AA
Son dakika... Niğde merkezli FETÖ operasyonu! 34 şüpheli yakalandı
Gelen bir son dakika haberine göre, Niğde merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 34 şüpheli yakalandı.
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! "JİHA ile yakalandılar"Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde otomobille yanına yaklaştıkları İ.E. adlı kişiyi tabancayla öldürüp, kaçan 3 kişinin, Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) takibiyle yakalandığını açıkladı. İ.E.'nin vurulma ve şüphelilerin yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Öte yandan Soylu, 'Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına, 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz' dedi.