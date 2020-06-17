MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Son dakika... Niğde merkezli FETÖ operasyonu! 34 şüpheli yakalandı
ABONE OL
17.06.2020 - 12:53 | | AA

Son dakika... Niğde merkezli FETÖ operasyonu! 34 şüpheli yakalandı

Gelen bir son dakika haberine göre, Niğde merkezli 10 ilde FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda 34 şüpheli yakalandı.

Son dakika... Niğde merkezli FETÖ operasyonu! 34 şüpheli yakalandı

Ayrıntılar geliyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu açıkladı! "JİHA ile yakalandılar"Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'nın Doğubeyazıt ilçesinde otomobille yanına yaklaştıkları İ.E. adlı kişiyi tabancayla öldürüp, kaçan 3 kişinin, Jandarma İnsansız Hava Aracının (JİHA) takibiyle yakalandığını açıkladı. İ.E.'nin vurulma ve şüphelilerin yakalanma anına ilişkin görüntüler de ortaya çıktı. Öte yandan Soylu, 'Türkiye içerisindeki son terörist rakamı 438'dir. İnşallah çok yakın bir zamanda 400'ün altına, 300'ün altına, ondan sonra topyekün hepsinin kaçtığını göreceğiz' dedi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

YKS ertelendi mi? YKS ne zaman?

YKS ertelendi mi? YKS ne zaman?

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar! Zamlı ödeniyor...

Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

Bursa'daki vaka sayısı neden arttı? Canlı yayında anlattı

Son dakika! 5 kişinin öldüğü kazada, nehre düşen araç vinçle çıkarıldı

Son dakika! 5 kişinin öldüğü kazada, nehre düşen araç vinçle çıkarıldı

Sıradaki Haber