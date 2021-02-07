07.02.2021 - 17:39 | | DHA
Son dakika... Niğde'de tren kazası! 28 yaşındaki genç olay yerinde öldü
Gelen son dakika haberine göre; Niğde’de yük treninin çarptığı 28 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza, Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkiinde saat 16.00 sularında meydana geldi. Raylar üzerindeki bir kişiye yük treninin çarptığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede kimliği tespit edilen İ.B. adlı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İ.B.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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