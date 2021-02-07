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07.02.2021 - 17:39 | | DHA

Son dakika... Niğde'de tren kazası! 28 yaşındaki genç olay yerinde öldü

Gelen son dakika haberine göre; Niğde’de yük treninin çarptığı 28 yaşındaki genç olay yerinde hayatını kaybetti.

Niğde'deki tren kazasından görüntüler
Niğde'deki tren kazasından görüntüler
Niğde'deki tren kazasından görüntüler
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Kaza, Devlet Bahçeli Bulvarı Düven Tepesi mevkiinde saat 16.00 sularında meydana geldi. Raylar üzerindeki bir kişiye yük treninin çarptığını görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Yapılan incelemede kimliği tespit edilen İ.B. adlı kişinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. İ.B.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

 

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