Son dakika... Normalleşmenin ilk sabahı insan yoğunluğu!

Corona virüs sebebiyle tüm Türkiye'de uygulanan bazı kısıtlamalar bugün sona eriyor. Yaklaşık 3 aydır kapalı olan kafe, restoran ve plajlardaki yasaklar 1 Haziran itibarıyla sona erdirildi. Bu süreçte uzun zamandır evden çalışan vatandaşlar da iş yerlerine gitmeye başladı. Normalleşmenin ilk gününde İstanbul'da hem trafikte hem de toplu ulaşımda yoğunluk yaşandı. Cevizlibağ D-100 Karayolu'nda trafikte uzun araç kuyrukları oluşurken, toplu ulaşımda da yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde ise trafik yoğunluğu yüzde 35 olarak kaydedildi.

"KALABALIK, BİRBİRİMİZE YAPIŞIK GİDİYORUZ"

Cevizlibağ'da metrobüs kullanan vatandaşlardan Yılmaz Akgün, "Metrobüste dip dibe duruyor herkes. Çok dolu içleri. Koltukların boş olması da bir anlam taşımıyor. Yapacak bir şey yok metrobüs sayısı belli. Bugün çok daha yoğun oldu diğer günlere göre" dedi. Metrobüslerin yoğunluğundan şikayetçi olan başka bir vatandaş da, "Çok kötü durum. Kalabalık, birbirimize yapışık gidiyoruz. Önlemi alınması gerekiyor. Önceki gibi değil. Yaklaşık iki haftadır yoğunluk var" diye konuştu.