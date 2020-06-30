30.06.2020 - 15:03 | | PAŞA ALYURT / Ankara
Son dakika... ODTÜ'lü İrem'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı: Sanık 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı
Gelen bir son dakika haberine göre, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde(ODTÜ) hareket halindeki kamyonetin kasa kapağının başına çarpması sonucu hayatını kaybeden üniversite öğrencisi İrem Kütük'ün ölümüyle ilgili yargılanan sürücü Tahir Kepenek 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık Kepenek, "Atölyede kamyon kasasında yapılan değişiklik sonucu kaza meydana geldi. Benim bir suçum yok" dedi. Hakkında "taksirle ölüme neden olma " suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kepenek, "4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.