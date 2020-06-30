Son dakika... ODTÜ'lü İrem'in ölümüne ilişkin davada karar çıktı: Sanık 4 yıl hapis cezasına çarptırıldı

Ankara 29. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında son sözleri sorulan sanık Kepenek, "Atölyede kamyon kasasında yapılan değişiklik sonucu kaza meydana geldi. Benim bir suçum yok" dedi. Hakkında "taksirle ölüme neden olma " suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Kepenek, "4 yıl hapis cezasına çarptırıldı.