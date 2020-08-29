Son dakika | Okullar 21 Eylül'de açılacak mı? Bakan Selçuk'tan önemli açıklamalar...

Okullar ne zaman açılacak sorusunun yanıtı geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Son günlerde sosyal medyada yayılan birçok spekülasyonun ardından bugün gerçekleştirilen "Uzaktan Eğitim Çalışmalarının ve Yeni Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıklarının Değerlendirilmesi" toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitime 21 Eylül'de başlayacaklarını birkez daha yineledi. Spekülasyonalara kulak asılmaması gerektiğini ifade eden Ziya Selçuk MEB tarafından yapılan açıklamalar dışında diğer açıklamalara kulak asılmaması gerektiğini de belirtti.

OKULLAR 21 EYLÜL'DE AÇILACAK MI?

Bugün gerçekleştirilen "Uzaktan Eğitim Çalışmalarının ve Yeni Eğitim Öğretim Yılı Hazırlıklarının Değerlendirilmesi" toplantısında açıklamalarda bulunan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk yüz yüze eğitimin 21 Eylül'de başlayacağını duyururken öğretmenlerimiz ve öğrencilerimizi riske atan bir kararın imza atmayız açıklamasında bulundu.

Bakan Selçuk aynı zamanda Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamalar dışında diğer açıklamalara kulak asılmaması gerektiğini de belirtti.